Kreek edutust Suurhallist: proovime EM-iga saalist halva maitse ära saada

Võrkpalli Euroopa meistrivõistluste Tallinna turniiri alguseni on jäänud üheksa päeva. Koondis on nädala jagu Saku Suurhallis harjutanud ja saaliga kohanenud.

Kui viimased kontrollmängud Soomega peeti veel Kalevi spordihallis, siis selle nädala kolm kontrollmängu Hispaaniaga on juba Saku Suurhallis, mis hakkab päev-päevalt meenutama suurvõistluste mängusaali. Eesti koondis ei ole seni väga palju Suurhallis mänginud, viimati kaks aastat tagasi Kuldliiga finaalturniiril ja siis kaotati mõlemad mängud. Nüüd on piisavalt aega mängusaalist kodusaal teha.

"Väga palju pole siin mänginud jah, kahjuks üks aasta Kuldliiga ei läinud ka siin väga edukalt. Proovime EM-iga halva maitse sellest saalist minema saada," rääkis ERR-ile koondise kapten Ardo Kreek.

"Saal on saal, on väiksemaid, on suuremaid. Kindlasti pole see kõige suurem saal, kus mina mänginud olen. Võib-olla mõnel mängijal tekitab kõrgus või laius ebameeldivust, aga minul küll selle saali kohta pretensioone pole. Mõnus saal ja loodetavasti tuleb ka ilus tulemus," lisas Kreek.