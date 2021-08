Tartu Bigbank loodab vigastatud Toobali asemel meeskonda tuua Markkus Keele

Tartu klubi on Toobali eemale jäämise järel taas koondisesse kaasatud 26-aastase Keelega läbirääkimisi alustanud, vahendab Võrkpall24.

"Veel mingit kokkulepet ei ole, kuid meiepoolne huvi on kindlasti olemas. Markkus on Eesti sidemängijatest hetkel vaba ning oleme kindlad, et ta suudab seda taset välja mängida, mida meil eurosarjas õnnestumiseks vaja läheb," selgitas võimaliku ülemineku tagamaid Bigbank Tartu mänedžer Hendrik Rikand.

Kas võime näha Keelt Tartu särgis kogu hooaja vältel või kutsutakse ta tuld kustutama esialgu vaid sügisesteks euromängudeks? "See ongi läbirääkimiste üks koht. Markkuse soov on ikkagi välismaale mängima saada. Meie pakumegi seda, et eurosarja mängudega on võimalik tal end näidata ja uueks hooajaks välismaale sobiv pakkumine leida," rääkis Rikand.

Meistrite Liiga eelringis kohtutakse Šveitsi klubi Amriswiliga. Esimene kohtumine toimub 22. septembril Tartus, nädal hiljem võõrustab matši Amriswil.

Loe pikemalt portaalist Võrkpall24.ee.