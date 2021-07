Rahvusmeeskond alustab EM-iks valmistumist, Rikberg tagasi koondises

Tallinnas toimuvas laagris treenib 17 mängijat, EM-finaalturniirile pääseb mängima 14 meest. Valiku langetab peatreener Cedric Enard veidi enne finaalturniiri.

Taas on koondises tagasi kogenud libero Rait Rikberg, kes käis pärast klubihooaja lõppu mõlema põlvega operatsioonil ning on nüüd taas valmis meeskonda aitama. Rivis on tagasi ka suve esimese poole vigastuste tõttu vahele jätnud koondise liidrid Robert Täht ja Kert Toobal.

Peatreener Cedric Enard rääkis, kuidas sündis valik mängijatest, kellega alustati ettevalmistust koduseks EM-finaalturniiriks. "Ma ei tahtnud mängijate ringi väga suureks ajada, ent soovisin siiski paremat ülevaadet mõnede meeste seisust, keda ma seni palju näinud pole. Seetõttu alustasime 17 mehega. Kert on tagasi, sest ta on Kert. Tal olid Kuldliiga ajal vigastusemured ja loodetavasti on need nüüd möödanik. Rait on samuti taas meeskonnas, temaga pole mina koondises kunagi töötanud ja tahtsin temast ülevaate saada. Raidu kogemused võivad meile palju kasuks tulla, tahan näha, millises seisus ta ka füüsiliselt on," rääkis juhendaja.

"Seekord on valik selline, mis ei tähenda, et keegi koondise kandidaatidest oleks maha kantud. Treenerina pidin lihtsalt mingi valiku tegema. Kõige pikem jutuajamine oli Juhkamiga, kes jääb eemale perekondlikel põhjustel, leidsime mõlemad, et praegu pole tema jaoks hea aeg koondisega liitumiseks."

"EM on meie suve suurim eesmärk ja ootan seda väga. Tahan kõvasti tööd teha ja selleks võistluseks valmis olla. Me pole kindlasti sel turniiril favoriidid, aga tahan, et Eesti oleks üllataja. Selleks peame väljakul kõvasti iseloomu näitama. Kuldliiga turniirid näitasid, et noored ja kogenumad mehed on asjad üsna hästi klappima saanud," lisas peatreener.

Ettevalmistuse raames peetakse ka kontrollmänge, kui kolmel korral kohtutakse Soome ja Hispaaniaga. Soome mängud peetakse Kalevi spordihallis, Hispaaniaga mängitakse Saku Suurhallis.

Kontrollmängud enne EM-finaalturniiri:

11. august kell 16.00 Eesti – Soome

12. august kell 16.00 Eesti – Soome (ametlik kontrollmäng)

13. august kell 11.00 Eesti – Soome

26. august kell 16.00 Eesti – Hispaania

27. august kell 17.00 Eesti – Hispaania

28. august kell 16.00 Eesti – Hispaania (ametlik kontrollmäng)

Rahvusmeeskonna koosseis Tallinna laagris:

Sidemängijad: Kert Toobal, Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Temporündajad: Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Henri Treial

Nurgaründajad: Robert Täht, Kristo Kollo, Märt Tammearu, Albert Hurt, Karli Allik

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter, Rait Rikberg