EM-finaalturniiri ajal on Eesti fännide kogunemispaik Vabaduse väljakul

Linnasüdamesse rajataval fännialal on olemas kõik kvaliteetseks ajaveetmiseks vajalik: EM-i ametlik infopunkt koos piletimüügiga, suur kontsertlava, pop-up kauplus fännitoodetega, tänavatoidu mini-festival koos spordibaariga, Spordimuuseumi väljapanek, suur lasteala ning loomulikult täismõõdus rannavõrkpalli väljak. Tugiteenustena on platsil olemas Tuul elektritõukerataste parklad.

Fänniala suurel laval toimub kõigil päevadel meelelahutusprogramm, muusikutest astuvad võrkpallifestivali ajal üles paljud Eesti armastatud artistid, teiste hulgas Singer Vinger, Sõpruse Puiestee, A-Rühm, Clisherik & Mäx, Kukerpillid, Justament, Jaan Pehk ja paljud teised. Osalevate riikide saatkondade abiga tulevad Vabaduse väljakule esinema ka Läti, Prantsusmaa, Saksamaa ja Horvaatia artistid. Lava suurelt ekraanilt saab ühiselt jälgida ja kaasa elada lisaks meie võrkpallikoondise mängudele ka Eesti jalgpallikoondise mängudele 2. ja 5. septembril.

Täpsem kontsertide ajakava on leitav volley.ee kodulehelt.

Rannaväljak on suurema osa ajast avatud mängimiseks kõigile huvilistele. 4.-5. septembrini selgitatakse seal välja Eesti meistrid 4×4 võrkpallis. Osalevad meistriliigade klubid, tiitlit tulevad kaitsma naiskondadest TalTech/Tradehouse ja meeskondadest Tartu Bigbank.

Eesti koondise mängupäevadel 1., 4., 5., 7. ja 9. septembril on organiseeritud tasuta ekspress bussiühendus Vabaduse väljaku ja Saku suurhalli vahel.

Sissepääs fännialale on tasuta, kuid sisenemiseks on vajalik esitada kas Covid-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend, läbipõdemise tõend, mille diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva, 72 tundi enne üritusele sisenemist tehtud PCR test (negatiivne), mille on teostanud tervishoiuteenuse osutaja või 48 tundi enne üritusele sisenemist tehtud antigeeni kiirtest (negatiivne), mille on teostanud tervishoiuteenuse osutaja. Tõendit ei ole vaja esitada kuni 18-aastastel (kaasa arvatud) külastajal.