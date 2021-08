EM-iks valmistuv Eesti võrkpallikoondis peab kontrollmänge Soomega

Et pidurdada koroonaviiruse levikut ja tagada koondise maksimaalne kaitstus enne kodust EM-i, on kõik mängud publikule suletud.

Peatreener Cedric Enardi kasutuses on nendeks kohtumisteks 17 mängijat. Peatreener ütles, et viimane ettevalmistusperiood on kulgenud soovitult.

"Alustasime rahulikult, liigume edasi samm-sammult, et mitte üle forsseerida ja saada aimu, millises seisus mehed on. Vigastustega hädas olnud meeste osas püüame eriti ettevaatlikult tegutseda, aga algus on olnud hea," kommenteeris juhendaja alaliidu pressiteate vahendusel.

"Ootan väga, et saaksime end kuus kuue vastu mängulises olukorras proovile panna nii-öelda päris vastasega, mitte omavahelises mängus. Ootan meestelt juba praegu õiget meelestatust ja võitluslikkust, et septembri alguses oleks kõik nii nagu vaja. Mängudes kasutan kõiki 17 meest, mõistagi arvestan igaühe hetkeseisuga."

Rahvusmeeskonna koosseis mängudes Soomega:

Sidemängijad: Kert Toobal, Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Temporündajad: Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Henri Treial

Nurgaründajad: Robert Täht, Kristo Kollo, Märt Tammearu, Albert Hurt, Karli Allik

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter, Rait Rikberg

Kontrollmängud enne EM-finaalturniiri:

11. august kell 16.00 Eesti – Soome

12. august kell 16.00 Eesti – Soome (ametlik kontrollmäng)

13. august kell 11.00 Eesti – Soome

26. august kell 16.00 Eesti – Hispaania

27. august kell 17.00 Eesti – Hispaania

28. august kell 16.00 Eesti – Hispaania (ametlik kontrollmäng)