Vara koduse EM-i piirangutest: olümpiavõitjaid linna peal jalutamas ei näe

Eesti rahvuskoondis võõrustab Tallinnas kuue meeskonna turniiril värsket olümpiavõitjat Prantsusmaad, lisaks kuuluvad meie alagruppi Saksamaa, Läti, Horvaatia ja Slovakkia.

Kui palju tuleb kodune EM koroonaturniir, kui palju võrkpallipidu? "Usun, et tuleb ikka võrkpallipidu. Koroona on meil kuklas tiksumas ja oleme organiseerijatena selleks valmis: meil on kindlad reeglid; teame, kuidas käituvad organisaatorid, kuidas personal," rääkis Vara.

"Meil on reeglid, kuidas ja kui tihti testime meeskondi ja nendega kaasas olevaid inimesi, me ei lase neid linna peale. See on muidugi kurb, sest olümpiavõitjaid Prantsusmaalt ilmselt linna peal jalutamas ei näe. Reeglid on sellised, sest prioriteet on ikkagi võistlus korralikult ära pidada ja neli tugevamat saata Tallinna alagrupist play-off'i," lisas Vara.

Tema sõnul ei näe Tallinnas ka ilusat võrkpallitraditsiooni, seda, et mängijad lähevad pärast kohtumist fännidega plaksu lööma.

"Kui Rait Rikberg ei lenda just palli päästes kümme meetrit üle LED ekraanide publikusse, siis reeglite järgi kehakontakti tekkida ei tohi. Isegi ajakirjanikega on kontakt välistatud, sest intervjuutsoonis on tekitatud olukord, kus lähemale kui kaks meetrit mängijale ei saa," sõnas Vara.

Selleks, et tuua tippturniir inimestele veelgi lähemale, ehitatakse Tallinnas Vabaduse väljakule suur EM-i fänniala, mis elab turniiri rütmis samuti 1.-9. septembrini.

Sissepääs fännialale on tasuta, kuid sisenemiseks on vajalik esitada kas Covid-19 vaktsineerimiskuuri läbimise tõend, läbipõdemise tõend, mille diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva, 72 tundi enne üritusele sisenemist tehtud PCR test (negatiivne), mille on teostanud tervishoiuteenuse osutaja või 48 tundi enne üritusele sisenemist tehtud antigeeni kiirtest (negatiivne), mille on teostanud tervishoiuteenuse osutaja. Tõendit ei ole vaja esitada kuni 18-aastastel (kaasa arvatud) külastajal.