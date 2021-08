Võrkpallikoondis peab enne EM-finaalturniiri kolm kontrollmängu Hispaaniaga

Hispaaniaga kohtutakse Saku Suurhallis 26., 27. ja 28. augustil. Et pidurdada koroonaviiruse levikut ja tagada koondise maksimaalne kaitstus enne kodust EMi, on mängud publikule suletud.

Hispaania vastu saab peatreener Cedric Enard kasutada 14 mängijat, kes EM-iks meeskonna koosseisu valiti. "Need kolm mängu peavad andma mulle lõpliku kindluse, kellega EM-il mänge alustan ja mis seisus keegi on. Oleme alates eilsest täielikult nö võistluse-režiimil, kõik koos hotellis ja keskendume ainult EM-ile. Hispaania vastu mängime kõrge intensiivsusega, et need oleksid võimalikult sarnased finaalturniiril kogetavaga," kommenteeris peatreener.

Eesti võõrustab Saku Suurhallil alagrupiturniiri 1.-9. septembril. Ülejäänud kolm meeste alagrupiturniiri toimuvad Poolas (Krakow), Tšehhis (Ostrava) ning Soomes (Tampere). Eesti on ühes alagrupis Läti, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia ning Horvaatiaga.

Eesti võrkpallikoondise koosseis alagrupiturniiril ja kontrollkohtumistel Tallinnas:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker

Diagonaalründajad: Oliver Venno, Renee Teppan

Temporündajad: Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits

Nurgaründajad: Robert Täht, Kristo Kollo, Märt Tammearu, Albert Hurt, Karli Allik

Liberod: Silver Maar, Rait Rikberg