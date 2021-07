Selgus septembris toimuva võrkpalli EM-finaalturniiri ajakava

Eesti meeskond alustab EM-i teekonda kolmapäeval, 1. septembril, kell 19 mänguga Läti vastu. Varem vaid korra, 1995. aastal, EM-finaalturniiril mänginud Läti tagas koha seekordsel finaalturniiril eelmisel sügisel, kui võideti kvalifikatsiooniturniir Hispaania, Moldova ja Küprose ees.

Avo Keele juhitava meeskonnaga on Eesti viimastel aastatel mänginud mitmeid kordi. Eesti favoriidistaatust kinnitab see, et lätlased on alistatud viimases 12 mängus, neist tähtsaimad mängiti enne 2019 EM-i, kui kahel korral kohtuti finaalturniirile pääsu otsustavas play-off'is.

Sel ja eelmisel aastal pidas Eesti Lätiga mitu võidukat sõpruskohtumist. Läti viimane võit Eesti üle pärineb aastast 2013.

Iga alagrupi neli paremat jätkavad mänge play-offides. Kaheksandikfinaalid ja veerandfinaalid mängitakse 11.-15. septembril Poolas ja Tšehhis, otsustavad mängud alates poolfinaalidest Poolas Katowices, kus 19. septembri õhtul selgub ka 2021. aasta Euroopa meister.

Eesti koondise mängude graafik:

1. september kell 19:00 Eesti – Läti

4. september kell 16:00 Eesti – Slovakkia

5. september kell 16:00 Eesti – Saksamaa

7. september kell 20:00 Eesti – Horvaatia

9. september kell 20:00 Eesti – Prantsusmaa