Tänak: saame alati areneda, peame arenema

Tunamullune maailmameister Ott Tänak (Hyundai) alustas Belgia rallit katsevõiduga, ent kaotas siis järgnevatel katsetel tempot. Eestlane jäi siiski üldarvestuses kolmandaks ja ütles, et peab edaspidi olema parem tee leidmises.

Tänak võitis esimese katse kindlalt, kuid jäi siis järgneval kahel katsel viiendaks. Neljandal katsel suutis eestlane aga taas esikolmikusse jõuda, kui lõpetas teisena. "Esimene [katse] oli kõige lihtsam, oli lihtsam teed jälgida. Aga kahel keskmisel [katsel] põldude ja põõsaste, vahepeal metsa vahel, oli raske aru saada, kuhu minna vaja on. See oli väga keeruline," ütles Tänak hoolduspausile minnes.

Ta ütles, et ei saanud olla täielikult enesekindel, sest kitsad ja libedad Belgia teed üllatavad tihti. "Üldiselt olen hädas tee leidmisega ja teadmisega, milline teepind annab millist pidavust. Ei olnud kordagi täielikult enesekindel, aga õpime samm-sammult ja usun, et ralli jooksul lähevad asjad paremaks," ütles Tänak, lisades, et auto käitub hästi, aga õigesse kohta sõitmine jääb tema peale.

Eestlane lisas, et arenguruumi on. "Alati saab areneda, me peame arenema," ütles Tänak.

Pärast nelja katset koosneb üldarvestuses vaid Hyundai sõitjatest: Thierry Neuville on kodustel teedel esimene, Craig Breen on teine (+0,4 sekundit) ja Tänak on üldarvestuses kolmas (+16,4).