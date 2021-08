Tänak: tavaliselt sõidame rallit võidu nimel, praegu on esikohal teadmised

Laupäeva esimesel katsel purunes Ott Tänaku ja Martin Järveoja rehv, mille sõitjad kohe raja kõrval ära vahetasid. Päeva kolmandal kohal alustanud eestlased kaotasid seetõttu palju aega ning alustavad viimast võistluspäeva kuuendalt kohalt võimaluseta kedagi puhta sõiduga kinni püüda.

"Uued katsed, on olnud tähtis need läbida ja teadmisi koguda. Tavaliselt sõidetakse rallit võistlemise pärast, aga täna hommikul läks vasakule ja seekord on esikohal teadmised: see on parim, mida praegu teha saame," sõnas Tänak päeva lõpus WRC otseülekandes.

"Kindlasti on mõistlik, et suutsime ikkagi tänased katsed läbi sõita. Eks ta on tuleviku jaoks otstarbekaks," lisas saarlane.

Kodusel rallil on seni kiireimaks meheks Thierry Neuville, kes edestab kümne sekundiga tiimikaaslasest iirlast Craig Breeni.

"Saame vaid rahul olla: järjekordne probleemivaba päev," kinnitas Neuville laupäeva õhtul. "Kõik möödus plaanipäraselt. Üks päev on veel minna, erinev rajaprofiil, võib-olla erinev seadistus. Tähtis on tootjate arvestuses punktid kindlustada."

Belgia MM-ralli pühapäevane võistluspäev algab kell 9.30.