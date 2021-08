Mehhiko päritolu Eesti noortekoondislane jätkab TalTechi ridades

203 sentimeetri pikkune Matute Perner alustab TalTechis oma teist hooaega. Eelmisel hooajal jäi noore mängumehe saldosse Eesti-Läti liigas 23 kohtumisega keskmiselt 15,9 minutit, 4,9 punkti ja 4 lauapalli. Matute Perner on mänginud Eesti U-18 ja U-20 koondistes, vahendab korvpall24.geenius.ee.

"Korvpallurina oli eelmine hooaeg mulle heaks õppeaastaks ja ma loodan uuel hooajal kõvasti edasi areneda. Hea meel on, et ma saan siduda ülikoolis õppimise ja korvpalluri karjääri, see oli üks peamistest põhjustest, miks ma liitusin TalTech korvpallimeeskonnaga. Ma loodan, et meie meeskond teeb hea hooaja ning ootan väga fänne saali kaasa elama," rääkis Perner klubi Facebooki lehe vahendusel.

TalTechi meeskonda hakkab uuel hooajal juhendama Alar Varrak. Mängijates on meeskond avaldanud uue hooaja koosseisust sellised nimed nagu Oliver Metsalu, Indrek Kajupank, Jaan Erik Lepp, Erik Keedus, Ken-Martti Reinart, Sten Sokk, Tanel Sokk, Gregor Ilves, Ralf Küttis, Mikk Jurkatamm ja Karl Andres Matute Perner.

Loe pikemalt portaalist korvpall24.geenius.ee.