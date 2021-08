Vennad Sokud hakkavad 16 aasta järel sama klubi esindama

Eelmise hooaja alguses kirjutas Sokk enda jaoks kaardile ühe uue Eesti korvpallivõistkonna, kui liitus TalTechiga. Kuigi erinevad vigastused olid tagameest kimbutamas, siis tegi ta lõpuks kaasa 20 Paf Eesti-Läti liiga kohtumist ning kogus neis keskmiselt 23,6 minutit, 9,6 punkti, 2,7 resultatiivset söötu ja 2,2 lauapalli. Kuues Eesti meistrivõistluste kohtumises olid samad numbrid 29,6 minutit, 9,7 punkti, 4 söötu ja 2,3 lauapalli, vahendab Korvpall24.ee.

Kuigi Sten Sokk kommenteeris TalTechi Facebooki lehele, et tema otsuses oli tähtis roll selles, et kordki karjääri jooksul koos vennaga ühes meeskonnas mängida, siis Basket.ee arhiividele tuginedes on tegelikult vennad Sokud üksikuid kohtumisi lisaks koondisele juba ka klubitasemel koos pallinud. Seda tehti Sten Soku esimesel profihooajal 2005/06, kui Sten jagas ennast Noortekoondis/Audentese ja Dalkia/Nybiti vahel ning Tanel oli Nybiti põhimängujuht.