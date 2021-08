Gregor Ilves jätkab järgmisel hooajal TalTechi ridades

TalTechi korvpallimeeskond teatas reedel, et tulevast hooajast hakkab meeskonda esindama seni terve karjääri Raplas mänginud 22-aastane tagamängija Gregor Ilves.

TalTech teatas, et viis aastat Rapla esindusmeeskonda esindanud Ilves hakkab järgmisel hooajal tugevdama meeskonna tagaliini.

Mängija ütles, et tahab uues keskkonnas end proovile panna ja mängijana areneda. "Samuti on seal suurepärased tingimused, et korvpallialaselt samm edasi teha ning ühendada omavahel õpingud ning sport. Uuel hooajal loodame tiimiga näidata head mängu ja loodetavasti saab seda ka publik saali nautima tulla," ütles Ilves meeskonna sotsiaalmeedia vahendusel.

Rapla enda noortesüsteemist välja kasvanud 189 cm pikkune Ilves tegi kõrgliigadebüüdi hooajal 2016/17 ning aastate jooksul tõusis esindusmeeskonnas üha suuremasse rolli. Koroonaviiruse poolt katkestatud hooajal 2019/20 sai Ilves Rapla särgis Eesti-Läti liigas 25 kohtumisega kirja keskmiselt 21,2 minutit, 6,8 punkti, 2 lauapalli ja 2,1 söötu, vahendab Korvpall24.ee.

TalTechi meeskond on praeguseks uue hooaja koosseisust avaldanud peatreeneri Alar Varraku ning mängijad Oliver Metsalu, Indrek Kajupanga, Jaan Erik Lepa, Erik Keeduse, Ken-Martti Reinarti, Sten-Timmu Soku ja Tanel Soku.