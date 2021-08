TalTechiga liitus aastaid Itaalias kogemusi hankinud Mikk Jurkatamm

Teisipäeval andis TalTechi korvpallimeeskond teada, et on võistkonda toonud 20-aastase tagamängija Mikk Jurkatamme.

Sügisel 21-aastaseks saav Jurkatamm siirdus aastaid tagasi Itaalia tippklubi Bologna noortesüsteemi ning tegi 2018. aasta veebruaris esindusmeeskonna ridades ka Seria A debüüdi, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

Edasi pallis Eesti noortekoondislane kaks hooaega Itaalia tugevuselt teises liigas ehk Serie A2-s Ravenna meeskonna särgis. Teisel hooajal (2019/20) sai eestlane kirja 24 kohtumist ja neis keskmiselt 18,2 minutit, 4,8 punkti, 2,3 lauapalli ja ühe resultatiivse söödu.

Mullu vahetas Jurkatamma Serie A2 tasemel klubi ja siirdus Cento tiimi, kuigi esialgne plaan oli hoopis minna ookeani taha USA üliõpilasliigasse. Centos sai ta kirja 18 mängu ning neis keskmiselt 16,2 minutit, 4,5 punkti, 2,7 lauapalli ja 0,8 söötu.

Sel suvel tegi Jurkatamm kaasa Eesti koondise kodused tegevused ja mängis ainsas maavõistluskohtumises Islandi vastu 10,5 minutit, viskas üheksa punkti (kahesed 1/1, kolmesed 1/2, vabavisked 4/6), hankis viis lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu.

"Valisin TalTechi korvpallimeeskonna, sest usun, et see on hea koht, kus nautida korvpalli ja end tõestada. Ootan uuelt hooajalt uusi kogemusi ja palju rahvast igale mängule, kuna igatsus uuesti Eesti publiku ees mängida on suur," kommenteeris Jurkatamm.

