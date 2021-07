Kogenud Erik Keedus jätkab ka uuel hooajal oma juurte juures

31-aastane ja 198 cm pikkune Keedus on mees, kes on karjääri jooksul mänginud positsioone "ühest" "neljani" ning aidanud oma mitmekülgsusega seni nelja erinevat Eesti korvpallimeeskonda, vahendab Korvpall24.ee.

TTÜ Korvpalliklubi noortesüsteemist välja kasvanud Keedus tegi kõrgliigadebüüdi hooajal 2007/08 TTÜ esindustiimis. Tehnikaülikooli meeskonnas arenes ta kokku seitse hooaega, kuni lõpuks 2014/15 liikus BC Kalev/Cramo ridadesse.

BC Kalev/Cramos pallis Keedus VTB Ühisliiga tasemel viis hooaega. 2019/20 tegi mängumees põike Raplasse, kuid naasis siis eelmiseks hooajaks oma juurte juurde ja liitus TalTechiga.

"Loodan, et tuleval hooajal on publik saalis ja tulevad põnevad lahingud. Eesmärgiks on, et hooaeg kestaks eelmisest kauem," kommenteeris Keedus TalTechi korvpallimeeskonna Facebooki konto vahendusel.

TalTech on seni uue hooaja koosseisust ametlikult avaldanud peatreener Alar Varraku ning mängijatest Oliver Metsalu, Indrek Kajupanga, Jaan Erik Lepa ja nüüd siis ka Keeduse nimed.

Loe pikemalt portaalist Korvpall24.ee.