Metsalu alustab TalTechis viiendat järjestikust hooaega

TalTechi korvpallimeeskond teatas kolmapäeval, et klubis jätkab mitmekülgne ääremängija Oliver Metsalu.

27-aastane Metsalu alustab Eesti meistriliigas juba 14. hooaega. 196 cm pikkune mängija on viimastel aastatel olnud TalTechis kindel põhimees ning üks stabiilsemaid mängijaid, keda kaitses on väga keeruline katta. Lühemate vastaste vastu keerutab Metsalu väga osavalt korvi alt ära ja pikemate ja aeglasemate vastu on võimeline tegutsema ka korvist kaugemal, vahendab Korvpall24.

Rakvere SK noortesüsteemist välja kasvanud Metsalu sai Andres Sõbra käe all esimesed tuleristsed kõrgliigas juba 2008/09 hooajal. Vaikselt järjest oma rolli kasvatades pallis ta Tarvas viis hooaega, kuni liikus 2013. aastal edasi Raplasse.

Eelmise hooaja kulminatsiooniks olnud Eesti meistrivõistluste lõppfaasis tõi Metsalu seitsme mängu ja keskmiselt 28,6 minutiga TalTechile 14,7 punkti, 6,7 lauapalli, 2,4 korvisöötu ja 1,3 vaheltlõiget.

