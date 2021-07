Pogacar võitis Tour de France'i, Cavendish jäi Merckxiga võrdsele pulgale

Pogacar tõusis liidriks pärast kaheksandat etappi 3. juulil ja hoidis seejärel kollast liidrisärki enam kui kaks nädalat. Kokkuvõttes järgnesid talle taanlane Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma; +5.20) ja kolumblane Richard Carapaz (Ineos Grenadiers; +7.03).

Kaheksa parema sekka mahtusid veel austraallane Ben O'Connor (AG2R Citroen; +10.02), hollandlane Wilco Kelderman (Bora - Hansgrohe; +10.13), hispaanlane Enric Mas (Movistar; +11.43), kasahh Aleksei Lutsenko (Astana; +12.23) ja prantslane Guillaume Martin (Cofidis; +15.33).

Traditsioonilisel lõpuetapil (Chatou - CHamps-Elysees; 108,4 km) oli grupifinišis parim van Aert (2:39.37), kellele järgnesid kaasmaalane Jasper Philipsen (Alpecin-Felix) ja britt Mark Cavendish (Deceuninck - Quick Step).

See tähendab, et velotuuri lõpuks on 36-aastasel Cavendishil 34 Tour de France'i etapivõitu ehk sama palju legendaarsel belglasel Eddy Merckxil ja britil ei õnnestunud antud pingereas ainuvalitsejaks tõusta.