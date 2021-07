Adamo: me ei saa rehvile öelda, et palun ära purune

Mullune võitja Ott Tänak alustas reedest võistluspäeva katsevõiduga ja tõusis ralli liidriks, aga päeva teisel katsel purunes tema Hyundail parem esirehv. Et rehvivahetus katse käigus röövinuks kindlasti enam kui minuti, otsustas tunamullune maailmameister velje peal katse lõpuni sõita ja tegi seda edukalt, kaotades konkurentidele 25 sekundit.

Ainus hommikusele läbimisele kaasa võetud varurehv pandi ülesõidul Hyundaile alla, aga juba järgmisel katsel sõitis Tänak teelt välja, lõhkudes kaks rehvi ning pidi pärast seda reedese võistluspäeva pooleli jätma. Ka tiimikaaslasel Thierry Neuville'il oli ebaõnne, kui jõudis neljanda kiiruskatse finišisse katkise rehviga ja kaotas seetõttu 17 sekundit.

"Jutt ei käi vastutamisest, aga sellest, et peame olukorda mõistma. Täna hommikul oli meil kaks rehvipurunemist. Peame aru saama, miks," rääkis Hyundai pealik Andrea Adamo hoolduspausil.

"Kolme rehviga kaugele sõita ei saa. Ma ei tea, kas sellist asja on võimalik paremini ohjata. Ma ei tea. Me ei saa rehvile öelda, et palun ära purune," lisas Adamo.

Hyundai lippu hoiab kõrgel Craig Breen, kes läks reedesele hoolduspausile teisena, kaotades ralli liidrile Kalle Rovanperäle 4,8 sekundit.