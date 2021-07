VIDEO | Tänak sõitis enne katkestamist teelt välja

Tänak alustas reedest võistluspäeva katsevõiduga ja tõusis ralli liidriks, päeva teisel katsel purunes tema Hyundail parem esirehv. Et rehvivahetus katse käigus röövinuks kindlasti enam kui minuti, otsustas tunamullune maailmameister velje peal katse lõpuni sõita ja tegi seda edukalt, kaotades konkurentidele 25 sekundit.

Järgmisel kiiruskatsel käis Tänak kiires sektsioonis rajalt väljas, pääses teele tagasi, aga jättis varsti pärast seda reedese võistluspäeva pooleli, sest selles olukorras purunesid kaks rehvi ja rohkem varurehve Eesti ekipaažil kaasas polnud.