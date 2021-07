Tänak tiimitaktikast: järelikult pole ma nii hea mehaanik, kui arvasin!

Rally Estonial rehvipurunemiste tõttu reedel suurest mängust langenud Ott Tänak (Hyundai) on laupäeval tagasi teel ning võitis hommikupoolikul neljast kiiruskatsest kolm. Ralli liidriks on Toyota sõitja Kalle Rovanperä.

Tänak näitas laupäeva hommikupoolikul head tempot, võites kolm kiiruskatset järjest. Päeva avakatsel näitas võimu Kalle Rovanperä, kes edestas konkurente enam kui kümne sekundiga ning suurendas lõunapausiks edu Craig Breeni (Hyundai) ees 35,7 sekundile.

Tänak pidi laupäeva hommikul teele tulema Gus Greensmithi järel teisena, aga et üldises paremusjärjestuses pole midagi püüda, läks ta rajale pärast Sebastien Ogier'd. See aitab kolmanda koha võitluses tiimikaaslast Thierry Neuville'i, sest nii on prantslasel vähem teepuhastajaid.

"Tegime hommikul šassiis muudatusi. Sellele kulus oodatust rohkem aega: tundub, et järelikult pole ma nii hea mehaanik kui arvasin," võttis Tänak otsuse kokku.

"Seal on mängus mitu asja," lisas tiimipealik Andrea Adamo. "Ausus mõjub mulle vabastavalt ja räägingi tõtt: ta jäi starti hiljaks, sest teatud asjad võtsid kauem aega. Te võite mind uskuda või mitte, aga nad tegid auto tagaosa kallal tööd."

"Kõik on hästi," kinnitas Tänak. "Mõned uued katsed, on tähtis need läbi sõita. Uued katsed on palju tasasemad, vähem hüppeid kui Lõuna-Eestis tavaliselt. Väljakutsed on teistsugused. Oleme saanud proovida erinevaid sätteid, nendele mõelnud ja sellises olukorras ei olegi võimalik maksimumi piiril sõita."