Turban koduse U-23 EM-i eel: lähen eelkõige võistlust nautima

Millises seisus oled enne kodust tiitlivõistlust? Kuidas treeningud on läinud? Kas keha on terve?

Ma arvan, et üldine seis on päris hea. Kevadised treeningud läksid väga hästi. Suve alguses oli natuke väiksemaid tagasilööke, aga mitte midagi hullu. Nüüd on natuke aega, et tippvormi saada. Olen väga elevil, et võistelda.

Mida Eesti meistrivõistlused sinu jaoks näitasid? Mida peaks veel tegema, et vorm teravam oleks?

Mõned jooksutreeningud, kiiremat jooksu ja just seda teravust juurde saada. Õnneks on natuke veel aega.

Kui suur väljakutse sinu jaoks see võistlus on. Missugustest kõrgustest sa ideaalis unistad?

Ma ei oska mingist numbrilist eesmärki seada. Ma arvan, et lähengi eelkõige võistlust nautima ja mul on väga-väga hea meel, et see võistlus üldse toimub ja saab oma kodupubliku ees võistelda.

Kas keeruline pandeemiaaeg ettevalmistuses midagi tuksi keeras või said ikkagi teha nagu vaja oli?

Ma arvan, et sain teha nii nagu vaja. Andis mulle rohkem aega spordile pühenduda, kui ei pidanud iga päev koolipingi istuma. See on mulle spordis positiivselt mõjunud.