Võimsas hoos McDavid jätkab NHL-is rekordite ületamist

Põhja-Ameerika jäähoki profiliigas NHL jätkab võimsas hoos Connor McDavid, kes viskas Edmonton Oilersi pühapäevases 4:1 võidumängus New York Rangersi üle värava ja andis resultatiivse söödu ning nihutas sellega järjekordseid rekordeid.

McDavid näitas juba kohtumise avaminutil, miks ta on maailma parim hokimängija: 50 sekundit kestnud mängu järel sai McDavid oma kolmandikul litri, mängis selle endale kahe Rangersi kaitsja vahel olles poordipõrkest ette, tuiskas Vladislav Gavrikovist mööda ning saatis litri üle Dylan Garandi käe võrku.

Teisel perioodil sai McDavid kirja ka söödupunkti Evan Bouchardi väravale, mis tegi seisuks 3:0. Lõppskoori vormistas 40 sekundit enne mängu lõppu tühja võrku Colton Dach, see oli talle mängu teiseks tabamuseks.

Hooaja esimese 15 mänguga on McDavid kirja saanud juba 39 resultatiivsuspunkti. Pühapäeval sai temast NHL-i ajaloos kõige varem 30 resultatiivse sööduni jõudnud mängija, Wayne Gretzky tegi seda hooajal 1984/85 16 mänguga. Kõigis senistes Oilersi mängudes on McDavid saanud kirja värava või söödu.

Oilers on hooaega alustanud seitsme järjestikuse võõrsilvõiduga, mis tähistab võistkonna ajaloo rekordi kordamist. 24 punktiga ollakse läänekonverentsis esikohal, rohkem on NHL-is kogunud vaid idakonverentsi liider Carolina Hurricanes, kes on 26 silmani jõudnud aga 16 kohtumisega. Küll on Oilers 64 väravaga liiga kõige resultatiivsemaks meeskonnaks ja see kajastub ka individuaalses statistikas: McDavidile (39) järgnevad punktitabelis teisena Leon Draisaitl (28) ja kolmandana Bouchard (26).