Haamer tuli kodupubliku ees seitsmendaks

Kaks kuud tagasi isikliku rekordi 5.61 peale viinud Haamer ületas esimesel katsel 5.20, 5.30 ja 5.40 ning teisel katsel ka 5.50. Kõrgus 5.60 eestlasele kolmel üritusel enam ei alistunud.

Isiklikku rekordit 5.80 korranud prantslane Ethan Cormont tuli Euroopa meistriks, hõbemedal kuulub kreeklasele Emmanouil Karalisele (5.65) ja pronksmedal norralasele Sondre Guttormsenile (5.60).

"Jätab kripeldama. Täna piirdusin oma miinimumeesmärgiga - seitsmes koht. Tunnen, et olin medaliks võimeline," lausus Haamer ERR-ile.

"Ma võtan seda võistlust suure õppetunnina. See oli valus, sest ma tõesti arvasin, et olen rohkemaks suuteline. Aga keskendun sellele, mida saan parandada, et olla järgmisel hooajal lihtsalt võitmatu."

"5.50 ületus oli tõesti tehniliselt väga hea. Tavaliselt kipub olema nii, et 5.50 peal toimuvad tehniliselt paremad üritused. 5.60 peal hoojooksu lõpusammude asend halvenes ja see sai mulle saatuslikuks. Iseenesest on näha, et mul on lati peal korralikult kõrgust, aga ma lihtsalt ei suutnud ennast kokku võtta," jätkas Haamer.

"Kui 5.50 esimesel katsel maha ajasin, siis tundsin, et mul oli tegelikult vaja see esimesel üle saada. 5.60 esimesel katsel oleks mind päästnud. See jäi mul täna tegemata."

Teise eestlasena laupäeva õhtul võistlustules olnud Andry Soo teenis 5000 meetri jooksus tulemusega 15.51,89 lõpetanutest viimase ehk 29. koha.

Esikolmiku moodustasid sakslane Mohamed Mohumed (13.38,69), hispaanlane Aaron Las Heras (13.43,14) ja islandlane Baldvin Magnusson (13.45,00).

Eelvaade:

Õhtune võistlusprogramm on nähtav ETV-s kell 16 ning kell 18.30 liigub ülekanne ETV2 kanalile, mõlemad ülekanded on nähtavad ka ERR-i spordiportaalis. Kommenteerivad Juhan Kilumets ja Rauno Kirschbaum, stuudios on Anu Säärits.

Laupäevaõhtuses sessioonis on võistlustules teivashüppaja Eerik Haamer, kes pääses reedel tulemusega 5.35 finaali. B-grupis hüpanud Haamer ületas esimesel katsel 5.05, 5.20 ja 5.35.

Haamer ütles neljapäeval stuudiointervjuus, et finaali pääsemine teeb võistlusest juba õnnestumise. "See oli tõesti väga äge emotsioon. Mu eesmärk oli puhta kaardiga siit lahkuda ja finaali pääseda, seda ma täpselt tegin. Olen igati rahul," ütles Haamer.

"Finaaliks ma endale suuri eesmärke ei pane, lähen lihtsalt sinna eesmärgiga, et mul oleks lõbus ja et oleksin endaga rahul lõpuks. Tahan, et mul oleks lihtsalt hea tunne ja hea tuju," lisas teivashüppaja.

Samuti esindab Eestit pikamaajooksja Andry Soo, kes võtab õhtuses programmis osa 5000 m jooksus.

Hommikuses võistlusprogrammis sai kaugushüppaja Lishanna Ilves kirja tulemuse 6.31, mis viis ta kümnendana pühapäeval toimuvasse lõppvõistlusele.