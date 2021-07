Federer marssis kindlalt veerandfinaali, Zverev kaotas maratonmatši

Šveitsi tenniselegend kohtus neljandas ringis Itaalia tennisisti Lorenzo Sonegoga (ATP 27.) ja alistas ta kolmes setis 7:5, 6:4, 6:2. Kui esimene sett kestis Sonego murde järel veidi enam kui tund aega, kulus Federeril teise ja kolmanda seti võitmiseks vastavalt 40 ja 30 minutit.

Järgmisel kuul 40. sünnipäeva tähistavast Federerist sai profitennise ajastu vanim mees, kes Wimbledonis veerandfinaali jõudnud. Kaheksa parema seas jääb ta ootama vastast paarist Daniil Medvedev - Hubert Hurkacz, kus mäng jäi esmaspäeval vihma tõttu pooleli ja jätkub teisipäeval.

"See ei ole kellegi jaoks aus. Ma olen sellises olukorras varem olnud, aga nemad on noored ja suudavad taastuda. Kahjuks on nad väga-väga head mängijad ja seega loodan, et homme sajab ka..." naljatas Federer matši järel.

Kaheksandikfinaalis langes konkurentsist neljanda asetusega Saksamaa esireket Alexander Zverev, kes jäi 4:6, 6:7 (6), 6:3, 6:3, 4:6 alla 20-aastasele Kanada tennisistile Felix Auger-Aliassime'ile. Kohtumine kestis neli tundi ja seitse minutit.

Auger-Aliassime kohtub kaheksa parema seas seitsmenda asetusega itaallase Matteo Berrettiniga.