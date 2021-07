WTA turniirid Hiinas ja Jaapanis jäetakse ära

WTA teatel loodetakse tühistatud turniiridele leida asendused, aga need ei ole veel täpselt paigas. Teada on nii palju, et 23. augustil algavale nädalale lisati WTA 250 kategooria turniir Chicagos.

Naistennisistid saavad sel hooajal Jaapanis siiski võistelda, sest mõne nädala pärast algab Tokyo olümpiaturniir. Aastalõputurniir peaks praeguste plaanide kohaselt algama Shenzhenis 8. novembril.

Lähinädalatel on WTA kalendri kohta oodata veel teateid muudatustest.