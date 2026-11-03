EOK premeerib U-23 MM-i pronksi võitnud maadlejat Kevin Uspenskit

Uspenski alistas pronksimatšis tänavuse U-23 EM-i hõbemedalisti, ungarlase Laszlo Darabosi 4:1. See on Uspenski karjääri esimene rahvusvaheline tiitlivõistluste medal. "Esimene rahvusvaheline tiitlivõistluste medal on sportlase karjääris alati eriline ning annab kindlasti ka enesekindlust ja julgust seada veel kõrgemaid sihte. Usun, et Kevinil on selleks olemas nii tahe kui ka tugev meeskond," ütles EOK president Erich Teigamägi.

EOK rahvusvaheliste tiitlivõistluste premeerimise korra järgi on juunioride ja U-23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel individuaalala kuldmedali preemia 5000, hõbemedali preemia 3000 ja pronksmedali preemia 2000 eurot. Kaheliikmelise võistkonna puhul jagatakse preemiasumma kahe sportlase vahel. Medalivõitjate treenereid premeerib EOK kuni 50 protsendi ulatuses sportlase preemiasummast.