Tänak: Safari rallil on lõpetamisel rohkem kaalu kui kiirusel

Viimati 2002. aastal toimunud Keenia Safari ralli on tagasi WRC kalendris. Ott Tänak ütles Betsafe'i blogis, et see teise iseloomuga võistlus, kus kiirus niivõrd suurt rolli ei mängi ja tähtis on finišisse jõudmine.

Kuigi ükski tänastest autoralli MM-il osalejatest Keenia etapil osalenud ei ole, siis Tänaku sõnul toonasest ajast mälupilte leidub. "Tänavune Safari ralli ei ole kindlasti nii ekstreemne kui 20 aastat tagasi, kui autodel olid sukeldumiseks snorklid katusel ja lisarauad ninas, aga omamoodi seiklus metsikus looduses saab see siin ikka olema," arvas Tänak.

Aafrikas on tiimiga kaasas ka kunagi Safari rallil osalenud Markko Märtin, kes ei ole Tänaku hinnangul küll suur lugude jutustaja, ent erilise olemusega etapi puhul aitavad lisaarvamused suuremat pilti näha ning selles on Märtin tavaliselt hea.

WRC reeglite kohaselt ei olnud Keenia jaoks lubatud Euroopast väljas testimas käia. Tänak tõi välja, et otsiti kohta, mis oleks oma olemuselt raske ja huvitavaid olusid testimiseks ka leiti. Kuigi ta ei täpsustanud, millises piirkonnas test läbi viidi, siis tema sõnul olid autentsetest oludest puudu vaid sebrad ja kaelkirjakud.

Kui rallifännid mäletavad kümnenditagusest ajast Safari rallil autode erilist välimust ja täiesti teistsugust seadistust, siis tänavu ei lähe nii mõndagi neist vaja. "Erinevaid tugevdusi vedrustusel ja lisakaitse radiaatorile on ehk sellised asjad, mida Euroopas ei kasutaks, aga vihmahooaeg on siin lõppemas ja snorklit vaja ei lähe," ütles Tänak.

Viimasel kahel rallil on olnud näha, kuidas Tänak on Hyundais kiiruse leidnud, kuid Safari rallile see kiirus nii oluline pole, sest seal on auto vastupidavusel oluliselt suurem roll. "Safari saab olema kindlasti ralli, kus lõpetamisel on palju rohkem kaalu kui kiirusel. Ma usun, et auto kiirus sellel rallil niivõrd suurt rolli ei mängi, kuid sel aastal oleme kiiruse osas Toyotale kindlasti palju lähemale saanud. Aasta lõpuni pole enam palju jäänud, aga anname endast parima, et ka auto vastupidavus muutuks paremaks," kommenteeris ta intervjuus.

Keenia MM-ralli sõidetakse 24.-27. juunil. Viie etapi järel hoiab MM-sarja üldarvestuses liidrikohta 106 punkti kogunud Sebastien Ogier (Toyota), kes edestab meeskonnakaaslast Elfyn Evansit (95) ja Thierry Neuville'i (77). Ott Tänak on 49 punktiga neljas.