Kontaveit ei tule tugeva vihma tõttu täna siiski väljakule

35-aastase Kuznetsova näol on tegemist kahekordse slämmivõitjaga. Endine maailma teine reket on triumfeerinud Prantsusmaa lahtistel (2009) ja US Openil (2004). Paarismängus on ta kahel korral võidutsenud ka Austraalia lahtistel (2005, 2012).

Kontaveit ja Kuznetsova on varasemalt vastamisi läinud kahel korral. 2018. aastal võitis Roomas eestlanna 7:5, 7:5 ning kaks aastat hiljem samas kohas Venemaa tennisist 4:6, 7:5, 6:3. Muruväljakutel minnakse aga esimest korda vastamisi, sest Roomas mängitakse saviliival.

Kontaveiti või Kuznetsovat ootab võidu korral järgmises ringis ees Bianca Andreescu (WTA 7.) ja Madison Keysi (WTA 28.) vahelise mängu võitja.