Tsitsipas alistas Medvedevi ja pääses Prantsusmaa lahtistel poolfinaali

Esimeses setis piisas Tsitsipasele ühest servimurdest seisul 2:1, et 6:3 setivõiduni jõuda. Teises setis murdsid mõlemad korra ning vaja läks kiiret lõppmängu. Kreeklane murdis kohe esimesel pallingul ja rohkem ei olnudki tarvis. Kolmandas setis võitis Tsitsipas 7:5, kusjuures matšpallil kasutas Medvedev harvanähtavat alt servi. 22-aastane kreeklane lõi aga lihtsa palli punktiks ja jõudis kaks tundi ja 19 minutit kestnud mängu järel poolfinaali.

Tegemist oli esimese kohtumisega kahe ATP edetabelis viie parima seas kohta hoidva tennisisti vahel käesoleval turniiril. Enne mängu olid mõlemad mängijad alati Grand Slami veerandfinaalist edasi pääsenud, kuid venelase seeria nüüd katkes.

Matšpall, mis Tsitsipasegi naerma ajas:

Wildest match point of the year? @steftsitsipas makes it back-to-back semi-finals at #RolandGarros, defeating Medvedev 6-3, 7-6(3), 7-5. pic.twitter.com/dCMdCvhUwc