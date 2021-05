Knicks teenis kaheksa-aastase vahe järel play-off'is võidu

Korvpalliliiga NBA play-off'ides viigistas New York Knicks idakonverentsi avaringis Atlanta Hawksiga seisu, võites seeria teise mängu 101:92.

Viimati oli Knicks play-off'is võidukas 2013. aasta 16. mail, kui nad alistasid idakonverentsi poolfinaali viiendas mängus Indiana Pacersi.

Seekordse võiduni vedas Knicksi Derrick Rose, kes viskas 26 punkti. Reggie Bullock ja Julius Randle lisasid mõlemad 15 punkti, lisaks võttis Randle 12 lauapalli. Hawksi parim oli Trae Young 30 punktiga.

Teises idakonverentsi avaringi paaris asus Philadelphia 76ers seeriat 2:0 juhtima, olles teises mängus Washington Wizardsist parem 120:95. Joel Embiid ja Ben Simmons viskasid mõlemad võitjate eest 22 punkti, Wizardsi resultatiivseim oli Bradley Beal 33 punktiga.

Läänekonverentsis alistas Utah Jazz 141:129 Memphis Grizzliese ja viigistas seeria 1:1-le. Jazzi eest viskas Donovan Mitchell 25 punkti, Rudy Gobert lisas 21 silma ning Mike Conley viskas 20 punkti ja andis 15 korvisöötu. Üleplatsimees oli Memphise eest 47 punkti visanud Ja Morant.

Tulemused:

Philadelphia – Washington 120:95 (Philadelphia juhib seeriat 2:0)

New York – Atlanta 101:92 (seeria on viigis 1:1)

Utah – Memphis 141:129 (seeria on viigis 1:1)