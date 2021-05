Fänn viskas Washington Wizardsi staari popkorniga

Kohtumises 10 punkti visanud Westbrook reageeris vihaselt ja tema taltsutamiseks läks vaja Wizardsi töötajate ja turvameeste abi. Hiljem kommenteeris mees: "Te peate hakkama kaitsma mängijaid korvpallisaalides. Vaatame, mida NBA nüüd ette võtab. Mul on olnud mitmeid juhtumeid, kus fännid ütlevad ja teevad, mida iganes nad tahavad, aga tagajärjed nende jaoks ei ole üldse nii hullud kui minu jaoks. Peavad olema mingid karistused või midagi, mis ei lubaks fännidel lihtsalt mängudele tulla ja teha, mida iganes nad soovivad."

Washington kaotas mängu 120:95 ja jäi idakonverentsi avaringi play-off-seerias 0:2 kaotusseisu.

Russell Westbrook appeared to have popcorn poured on his head by a fan on his way to the locker room with an apparent injury.



The fan was ejected from the game. pic.twitter.com/WgtvKMFYHH