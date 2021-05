Jefimova edukast EM-ist: loodan, et järgmine aasta läheb palju paremini

Hommikuses ujumises läbis Jefimova 50 m ajaga 30,83, poolfinaalis kulus eestlannal basseinipikkuse läbimisega 30,97 sekundit.

"Arvasin, et tuleb parem aeg kui hommikul," kommenteeris Jefimova poolfinaali järel ERR-ile. Lootsin, et saan finaali, aga selleks aastaks on mu Euroopa meistrivõistlused lõppenud."

Jefimova tunnistab, et tema esimene täiskasvanute EM on olnud väsitav. "See on kõige pikem võistlus, mis mul olnud on. Ujun kuuendat või seitsmendat päeva ja see muidugi väsitab ära."

"Pead kohe hommikul panema ja tegema isiklikud rekordid, et üldse poolfinaali ja finaali saada. See erineb väga palju Eestist. Siin on call room'id ja peab väga palju liikuma."

Väsimusest hoolimata tõdeb noor Eesti koondislane, et tipptasemel võistlemine aitab arengule kaasa.

"Spordis viib konkurents edasi. See on väga lahe, et saan Eestist väljas võistelda, kus mul on päris head konkurendid," lisas Jefimova. "See andis motivatsiooni väga palju juurde ja loodan, et järgmine aasta läheb palju paremini ning saan igas ujumises finaali."