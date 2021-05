Hein: meie jaoks on ujumise EM sajaprotsendiliselt õnnestunud

"Meie jaoks on kõik sajaprotsendiliselt täppesse läinud. Kõige olulisem, et ei ole mingeid tervisemuresid olnud ja õlg on vastu pidanud. Finaalipääs ja isiklik rekord on lihtsalt super praegu," sõnas Hein ERR-i spordiportalile. Treeneri jaoks polnud üllatuseks mitte poolfinaali pääsemine, vaid seal ujutud aeg 1.06,47, mis tähistab uut Eesti rekordit.

"Finaalis võtsime juba teadlikult väikese riski, sest kaotada polnud midagi. Alustame vähe tugevamalt ja kui jõuab lõpuni, siis jõuab, kui mitte, siis ei juhtu ka midagi," ütles Hein, kelle sõnul tuleb 50 m rinnuliujumises maksimum välja panna. "See on nii lühike distants, et seal mingit taktikat ei ole. Annab nii palju, kui torust tuleb ja loodame, et sellest piisab, et poolfinaali jõuda."

Juulis ootab ees juunioride EM, kus eesmärgiks kõige kirkam medal. "Anname küll endale aimu, et osad tüdrukud, kes siin on finaalides, on ka juunioride vanused. Konkurents on põhimõtteliselt sama kõva kui siin, aga selles allaandmisi ei tee, et tahaks ikkagi kulla järele minna," ütles Hein.