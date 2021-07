14-aastane Jefimova: tahaks isikliku rekordi ujuda ja poolfinaali jõuda

"Olümpia on muidugi väga suur võistlus ja minu jaoks see tähendab väga palju, aga ma üritan seda võtta nagu teisi võistlusi. Tahaks muidugi isikliku rekordi ujuda 100 m rinnuliujumises ja võib-olla ka 200 m distantsil, sest olen väga palju valmistunud nendeks võistlusteks ja tahaks poolfinaali saada," rääkis Jefimova Eesti ajakirjanikele oma eesmärkidest.

Tänavu täiskasvanute EM-il 100 m rinnuliujumises finaali jõudnud Jefimoval õnnestus juunioride EM-il kokku saada täiskomplekt medaleid – 100 m rinnuliujumises kuldmedal, 200 m rinnuliujumises hõbe ja 50 m distantsil pronks. Nüüdseks on ta olümpiaujulas esimesed treeningud ära teinud ja eluoluga kohanenud.

"Treeningtingimused on kindlasti väga head ja unega on ka nüüd kõik korras, harjusin juba ära. Ma kindlasti ei oodanud, et see olümpiaküla on nii suur, kõik on ootustest palju parem olnud," kirjeldas olümpiakülast vaimustunud Jefimova.

Jefimova piirangute pärast ei muretse, sest vabadel hetkedel jätkub tegevust ka olümpiakülas. "Kui on üks trenn päevas, siis on kindlasti rohkem vaba aega ja olen vahepeal käinud jalutamas, et ei peaks terve päeva toas istuma. Siin on nii palju poode ka," rääkis suveniire osta sooviv Jefimova.

Jefimova esimene start olümpiamängudel on 25. juulil, kui ta hüppab basseini 100 m rinnulidistantsi eelujumises.