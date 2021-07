OM-iks valmistuv Jefimova läheb juunioride EM-il kolme medali järele

14-aastaselt Euroopa paremikku tõusnud ning olümpiamängude A-normi täitnud Eneli Jefimoval on selja taga saavutusterohke kevad. Viimased poolteist kuud on ta valmistunud korraga kaheks tiitlivõistluseks ning äsja lõppes kümnepäevane treeninglaager Türgis.

"See oli päris raske aeg minu jaoks, olid päris rasked trennid, eriti Türgis. Me tegime päris palju sprinte, kus ausalt öeldes ei tulnud kõik välja nii nagu tahaks ja nii nagu peaks. Aga ma arvan, et mingi vormiga ma ikka lähen sinna EM-ile. Ma loodan ikka, et kõik läheb väga hästi ja ma lihtsalt lähen sinna jällegi nautima," rääkis Jefimova intervjuus ERR-ile.

"Füüsiliselt on kõik tip-top. See õlg, mis meil siin kevade poole häda tegi, ei ole enam midagi häda teinud. Ta on kindlasti väga heas seisus," arvas treener Henry Hein. "Praegu ta liigub aina paremas suunas, pigem võiks ta olümpial tõenäoliselt olla veel parem."

Juunioride Euroopa meistrivõistlustel, mis lõpevad kaks nädalat enne olümpiat, on Jefimova üks suurimaid medalisoosikuid kõigil kolmel distantsil. 50 ja 100 meetris on ta võistlejate nimekirjas oma rekordiga teisel kohal ja 200 meetri distantsil esimene.

"Eesmärgiks oleks ikkagi igal pool võtta medal," kinnitas Hein. "Iseenesest tase on tugev. Ka seal 200 rinnulis ei ole tegelikult paljud need tüdrukud, kes seal võistlevad, nüüd pikalt võistelnud. Nad EM-il ei käinud ja nende ülesandmisajad on võib-olla natuke vanad ja selle tõttu petlikud. Seal on kindlasti see tase sama tugev."

"Ma kunagi ei ütle ja ma ei paku enne võistlust, mis tulemus võib mul tulla, mis koht ja mis aeg. Aga ma annan endast parima ja loodan, et tuleb ka hea aeg," sõnas Jefimova.