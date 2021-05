14-aastane Eneli Jefimova sai EM-il kaheksanda koha

Euroopa meistriks tuli ajaga 1.05,69 rootslanna Sophie Hansson, kellele järgnesid kaks itaallannat – hõbeda võitis Arianna Castiglioni (1.06,13) ja pronksi Martina Carraro (1.06,21).

Jefimova ujus finaalis aga 1.06,83 ja sai enda esimeses täiskasvanute tiitlivõistluste finaalis kaheksanda koha.

"Oli väga üllatuslik, et sain finaali ja kõik, mis edasi oleks tulnud, oleks suur boonus. Praegu väga kurb ei ole, see on ikkagi EM ja ma ujusin jälle 1.06-ga. See on väga hea, ma arvan," ütles Jefimova pärast võistlust ERR-ile. "Treener ütles, et alustaksin kiiremini kui poolfinaalis ja vaatame, kas lõpuni jõuan. Oli selline taktika, aga väga ei õnnestunud. Praegu olin lõpus väga väsinud."

"Mul on enne igat võistlust närv sees, aga nüüd oli EM-i finaali ja oli palju suurem närv sees," tunnistas ta.

Ülejäänud EM-i osas Jefimova endale pingeid peale ei pannud. "Mul pole õrna aimugi, mis mul tuleb. Lähen kogu aeg starti selle mõttega, et tuleb, mis tuleb. Ma ei pane mingeid eesmärke endale," ütles ta.

Teisipäeval eelujumises uue Eesti rekordi püstitanud Jefimova kirjutas end tiitlivõistluste ajalooraamatutesse. Kahe poolfinaali kokkuvõttes seitsmenda tulemuse ujunud ning sellega finaalipääsme lunastanud Jefimovast sai ajaga 1.06,47 täiskasvanute tiitlivõistluste ajaloo kõigi aegade kiireim 14-aastane.