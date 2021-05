Eesti rekordi ujunud Jefimova murdis EM-il finaali

Varasem naiste 100 m rinnuliujumise Eesti tippmark kuulus samuti Jefimova nimele ning oli ujutud tänavu aprillis Stockholmis. Toona läbis Jefimova kaks basseinipikkust ajaga 1.06,82.

Omas poolfinaalis sai Jefimova neljanda koha. Kahe poolfinaali kokkuvõttes oli Eesti ujuja seitsmes, mis tagas koha kolmapäeva õhtul peetavas finaalis.

"Mul oli õlaga päris pikalt probleeme ja ma ei teinud korralikult trenni ja ma ei oodanud väga head tulemust," lausus Jefimova ERR-ile. "See on väga imelik ja imeline, et enne võistlust õlg pikalt valutab, aga võistluseks paraneb ära. Loodan, et pärast võistlusi ei teki mingit häda."

Jefimovale on tegemist noore sportlase esimeste täiskasvanute tiitlivõistlustega. "Tunnen end siin väga väiksena. Kõik on nii pikad. Olen siin suhteliselt lühike ja siin peab päris palju kõndima. See on minu jaoks midagi uut ja päris raske on olnud."