Eneli Jefimova treener Henry Hein: põhirõhku me EM-ile ei suuna

Tänavu on Jefimoval kavas veel juunioride MM ja Tokyo olümpiamängud. Kuhu asetub EM prioriteetide nimekirjas? "Praegu on ta lihtsalt suurvõistluse tunnetuseks, sest siin on võrreldes tema seniste võistlustega kõik teistmoodi. Tulemuse mõttes me siia põhirõhku hetkel ei suuna," lausus Hein ERR-ile.

Heina sõnul on Jefimovat seganud ka väike vigastus, mistõttu ei soovita liiga suuri riske võtta.

"Pärast Rootsi võistlust [aprillis] hakkas õlg kergelt tunda andma, aga midagi tõsist õnneks ei olnud. Selles vanuses lihtsalt kasvu ja koormustega tekkis väike vigastus. Plaane on ta küll nii palju muutnud, et keskendusime kohe puhkamisele ja taastusravile," selgitas Hein.

"Põhirõhku pole me siin ettevalmistusele pannud ja võtsime kohe vastu otsuse, et kui õlg teeb häda, siis me ei võistle, kuid kuna viimased nädal aega on õlg okei olnud, otsustasime ikkagi võistlema tulla - ta saab ikkagi suurepärase kogemuse siit kätte."