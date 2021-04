14-aastase Eneli Jefimova areng tekitab Eesti ujumises elevust

Kui eelmises olümpiatsüklis, mis kulmineerus Rio mängudega viis aastat tagasi, ei õnnestunud ühelgi Eesti ujujal A-normi täita, siis aasta võrra edasi lükatud Tokyo olümpiamängudeks on nii kõrgele tasemele tõusnud Eneli Jefimova. A-norm sai täidetud eelmisel pühapäeval Stockholmis, kui 100 meetrit rinnuli läbis ta 1.06,82-ga, mis olnud ka viimastel MM-võistlustel finaali tasemel tulemus.

"Ma ootasin seda, sest ma teadsin, et võimalik, et see A-norm tuleb," ütles Jefimova ERR-ile. "Aga jällegi ma olin väga üllatunud, et see tuli nii suure isiklikuga. Esimest korda ujusin 1.06 - see oli nagu pigem üllatus."

Noor treener Henry Hein on jõudnud viimase paari aasta jooksul üllatustega harjuda, kuid temagi ei oodanud Stockholmis nii head tulemust. Näiteks ei olnud treeneri sõnul ettevalmistus kaugeltki ideaalne, sest puudus võimalus treenida pikas basseinis.

"Mina treenerina arvan nii. Enelil endal veel ka vanuse tõttu ei ole väga vahet, kas ta treenib pikas või lühikeses, ta nii suurt erinevust ei tunne," lausus Hein. "Aga minul endal küll, sest tema trump on rinnulis just see teine pool. Ta saab kiiruse üles just seal 30 meetri kandis. Lühirajal treenides kogu aeg tuleb pööre ette, ta peab kogu aeg nullist alustama. Tema trumpi me trennis väga treenida ei ole saanud."

Kahel olümpial võistelnud ning MM-võistlustel poolfinaali jõudnud Martin Liivamägi on samuti Jefimova arengut üle kolme aasta huviga jälginud ning vajadusel ka nõuga abiks olnud.

"Loomulikult oli juba kümneaastasena, kui võitis Eesti lühiraja meistrivõistlustel medali, näha, et seal on andekus ja kõik olemas. Aga see, et ta nüüd kolm ja pool aastat hiljem on olümpia A-normi ära täitnud ja olümpiale minemas, ma arvan, et tema ise ja perekond või treenerid ei osanud sellist lendu ette näha," lausus Liivamägi.

"Ja ka minu üllatuseks. Eneli kui sportlase kohta räägib palju see, et ta enda soov on areneda. Ta ise võttis esimesena kontakti ja uuris võimalust, et kas ma saaks teda paari detailiga aidata. Ja pärast seda, kui Eneli otsustas Tallinnasse tulla, sai kiiresti selgeks, et talle on vaja head rühma, mis on tal ka praeguseks olemas. Kes on toetav, kes aitab teda sportlasteel areneda ja ka treener. Need otsused on siiamaani väga õigesti läinud."

100 meetri rekordit pikas basseinis on Jefimova mullusega võrreldes parandanud ligi nelja sekundi võrra. Loomulikult tuleb sageli vastata küsimusele, kuidas on võimalik nii kiiresti nii palju paremaks saada.

"Jah, vahepeal küsivad, aga ma vastan, et ma ei tea, kuidas tegelikult kõik juhtunud on ja miks ma nii kiiresti ujun," lausus noor ujuja. "Aga ma arvan, et need samad trennikaaslased toetavad mind väga ja treener ka väga toetab. Ja võib-olla on see ka mingi põhjus, miks ma hästi ujun."

Hein: "Tema puhul on tegelikult kõik läinud suhteliselt loogilist rada pidi. Aga loomulikult on ta füüsiliselt kasvanud päris palju, tal on ka palju jõudu juurde tulnud. See on kindlasti üks, mis on teinud ta ujumise kõvasti kiiremaks. Aga midagi väga erilist me teinud ei ole. See pigem on loomulik stabiilne areng olnud."

Maailma ujumises on üsna palju näiteid väga noorelt tippu jõudnud talentidest. Londoni olümpiamängudel 15-aastaselt üllatusvõidu saavutanud Ruta Meilutytega võrreldes on Jefimova isiklik rekord juba praegu poole sekundi võrra parem, kui leedulanna isiklik rekord enne Londoni olümpiat.

Hein: "Ruta Meilutyte kindlasti üks ujuja, kellega me oleme saanud veidi võrrelda seda arengut. Samas vanuses nad on enam-vähem samas tempos läinud. Nad on küll ujumise mõttes hästi erinevad. Eneli on pigem selline pikk, peenike ja sihvakas. Ruta oli hästi jõuline juba noorest saati."

Jefimova: "Ma lähen ikka enda aegu ujuma ja enda isiklikke. Ruta oli nagu täiesti teine ujuja ja täiesti teine inimene ja teine aeg oli ka siis. Ma väga üritan mitte teisi tulemusi kuidagi vaadata."

Liivamägi: "Järeldusi võib igasuguseid teha. Kindlasti me ei taha Enelile suuri pingeid panna. Aga ma usun, et sisimas ta teab, et on võimeline meid veel üllatama ja see ongi selle puhul kõige huvitavam. Ja ega meil muud üle ei jää, kui jälgida tema sportlaskarjääri ja loota parimat."

Veel enne, kui Jefimova sportlaskarjäär esimese olümpiastardini jõuab, ootavad ees kaks tiitlivõistlust - mai keskel algavad Budapestis Euroopa meistrivõistlused ja juuli algul toimuvad Roomas juunioride Euroopa meistrivõistlused.

Jefimova: "Euroopa meistrivõistlustel tahan näidata muidugi häid tulemusi, võib-olla isiklikke. Juunioride EM-il ikka üritan kulda saada ja olümpial - see nagu tuli niimoodi ootamatult, et ma saan seal võistelda. Näiteks Euroopa meistrikatest ma teadsin juba eelmine aasta, et lähen ja juunioride EM-ist teadsin ka, aga olümpiast sain teada alles praegu ja mul pole mingit eesmärki paigas."

Hein: "Me esialgu võtame üks võistlus korraga. Hetkel keskendumegi Euroopa meistrivõistlusteks. Aga mina näen treenerina küll, et meil jääb nagu aega ilusti treenida kõigi võistluste jaoks. Mingit suurt ohvrit ühegi võistluse osas tegema ei pea. Kõik läheb plaani järgi."

Euroopa meistrivõistluste otseülekandeid 17.-23. maini saab vaadata ETV2-st ja ERR-i spordiportaalist.