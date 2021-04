Mitmeid rahvusrekordeid uuendanud Gold kiidab uut treenerit Aljandit

Kanadas sündinud ja üles kasvanud Gold on viimase kolme aasta jooksul juba mitmel rahvusvahelisel tiitlivõistlusel esindanud oma vanavanemate sünnimaad ehk Eestit. Hiljuti otsustas 21-aastane ujuja veidi pikemaks ajaks Kanadast Eestisse tulla ning treenib Martti Aljandi juhendamisel Kalevi Ujumiskoolis.

"Ma olen nüüd kolm kuud juba Eestis olnud ja vist jään augustini. Aga ma tulin Eestisse, sest Kanadas on väga karmid piirangud koroonaviiruse pärast ja tuli reegel, et ainult need, kes esindavad Kanadat tohivad trennis käia. Muidugi, ma esindan Eestit ja siis tuli suur probleem. Aga kuna kool on distantsõppes ja ma olen alati tahtnud Eestis elada, siis see oli väga loogiline, et siia kolida," rääkis selili- ja kompleksujumise Eesti rekordiomanik Gold intervjuus ERR-ile.

Eestis ei saa praegu treenida pikas basseinis ja treeningrühm on väiksem kui Kanadas, kuid need pole ainsad erinevused.

"Kanadas teeme lühemad trennid, mis on umbes viis kilomeetrit, siin Marttiga teeme kuus või seitse kilomeetrit. See on natuke raske olnud - nii pikalt ujuda iga päev ja olen väga väsinud olnud iga päev," jätkas Gold.

"Ta saab meie programmiga väga hästi hakkama, kuigi me nõuame temalt võib-olla natuke rohkem, kui millega ta on harjunud Kanadas tegutsema. Kõrvalt teeb ta veel ka kaugõppe vormis kooli ja siis teeb tegelikult ka tööd mingis mahus ja kõiki asju täiesti tipptasemel, et väga tubli on," kiitis Aljand.

Pikas basseinis on Goldi nimel Eesti rekordid 200 meetri selili- ja 200 meetri kompleksujumises. 200 kroolis jäi tal hiljuti Eesti rekordist puudu vaid üks sajandik. Olümpiamängude A-normile on ta lähemal seliliujumises.

"Ma olen väga üllatunud, et olen nii hästi ujunud, sest muidugi see oli väga suur muudatus mulle. Enne kui ma Eestisse tulin, olin täitsa basseinist väljas kolm nädalat. Olin väga üllatunud, et Riias ujusin nii hästi. Aga ma arvan, et see lihtsalt näitab, et muudatus on hea ja see on kasulik. Ma olen lihtsalt väga õnnelik, et Martti on nii hea treener olnud ja mind aidanud. Loodetavasti saan hästi ka tulevikus ujuda," ütles Gold.

"Tegelikult on ta hiline küpseja. Arvan, et tema võib-olla õiged aastad tulevad alles järgmised. Üldiselt tal on nii kiirust kui ka keskmaa vastupidavust. Nii et piire nagu tegelikult polegi," arutles Aljand.

"Mõned päevad meeldib mulle trennis selili ujuda ja mõnel päeval meeldib krooli ujuda. Mõnel päeval meeldib sprinti teha ja mõnel päeval meeldib distantsi teha. See lihtsalt oleneb, aga ma arvan, et mulle tegelikult praegu meeldib 200 selili kõige rohkem ja siis vist 50 või 100 krooli," lisas Gold.

Järgmine võimalus uute rekordite ujumiseks tuleb Euroopa meistrivõistlustel Budapestis, mis algavad 17. mail.