Eesti meesujujad soovivad korrata Eneli Jefimova saavutust

Ujumises on olümpianorme võimalik täita 27. juunini. Kes meie meesujujatest olümpiale pääseb, on praegu veel lahtine. Hetkel on A-normile kõige lähemal Kregor Zirk.

Veelkord tasub rõhutada, et olümpiamängude A-normid on erakordselt tugevad ja peaaegu kõigil aladel tuleb nende tulemuste saavutamiseks jõuda vähemalt Euroopa meistrivõistluste finaali tasemele.

Hiljuti sai sellega hakkama Eneli Jefimova ja samal võistlusel Stockholmis paar nädalat tagasi jäi Kregor Zirgil 200 meetri vabaltujumises eesmärgist puudu vaid neli sajandikku.

"Ma sain paari tunniga sellest üle. Tegime treeneriga kiired analüüsid ja tegelikult olukord ei olnudki nii hull, kui alguses tundus," lausus Zirk ETV-le. "Olen ilusti üle saanud ja tagasi treeningutel."

Praegu juba Türgis treeniv Zirk soovib mai keskel Euroopa meistrivõistlustel Budapestis kasutada ära järgmise võimaluse A-normi täitmiseks.

"Ma arvan, et mul on rohkem enesekindlust, kui oli enne Stockholmi. Eks enne Stockholmi ikka natuke väike närv oli sees, et mis vormis ma olen, sest tegelikult ei olnud õrna aimugi, mis aega ma võiksin ujuda," lausus Zirk.

"Aga nagu näha, siis normi ujumine ei tohiks nagu probleem olla. Ma pean ise lihtsalt mees olema ja vaimselt tugev olema. Et pigem jah, enesekindlus on isegi tõusnud."

Kui Kregor Zirk on mitmekülgse ujujana täitnud olümpiamängude B-normi lausa neljal alal, siis Daniel Zaitsev on B-normist jagu saanud kahel kroolisprindi distantsil ja 100 meetris liblikas.

"Tõenäoline on teha kõikidel aladel A-norm, aga hetkel võtsime Euroopa meistrivõistlustel prioriteediks vabaltujumised ehk ujun EM-il 50 ja 100 meetrit vabalt," ütles Zaitsev. "Ja kui seda ei jagu, siis peale Euroopa meistrivõistlusi proovin ujuda veel 100 liblikat ka kuskil võistlustel."

Aprilli alguses Riias ja Stockholmis kaks kontrollvõistlust teinud Zaitsev on senise ettevalmistuse ja tulemustega rahul, sest nii vara polnudki veel plaanis tippvormi jõuda. Sellegipoolest parandas ta 100 liblikas isiklikku rekordit ja jõudis kroolis oma tippmarkidele päris lähedale.

Zaitsevi klubikaaslane Martin Allikvee on väikese tagasilöögi järel kosunud ja oma põhialal 200 meetri rinnuliujumises näitas Stockholmis juba kõrget taset.

"Märtsi alguses olin haige ja kaotasin neli kilo. Peale haigust läksin Tenerife laagrisse ja selle lühikese ajaga üritasime ennast tagasi saada sellese vormi, mis mul oli enne haigust. Vaatamata sellele ujusin kahesajas eriti normaalse tulemuse," jäi ta rahule.

Eelmisel aastal oli just Allikvee meie ujujatest olümpiapiletile kõige lähemal ehk A-normist vaid 28 sajandiku kaugusel. "Kohe olid mõtted, et peab A-normi ära tegema. Nüüd Euroopa meistrivõistlustel lähengi starti eesmärgiga see A-norm ära ujuda."

"Trennid näitavad, et hakkab juba vaikselt tulema see õige toonus ja haigus juba ei mõjutagi enam. Stockholm andis ka enesekindlust juurde."