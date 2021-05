Zirk ujumise EM-i eel: konkurents on tänavu eriti tugev

Mida ootab Zirk eesolevalt nädalalt? "Häid tulemusi, nagu ikka! Ettevalmistus on hästi sujunud. See aasta on väga tugev konkurents, sest tiitlivõistlusi pole pikalt olnud. Kuna võimalusi on nii vähe olnud, siis võtavad kõik sellest võimalusest kinni ja üritavad väga kiirelt ujuda. Usun, et tuleb väga tugev võistlus," rääkis Zirk ERR-ile.

Kuivõrd realistlik tundub olümpiamängude A-normi püüdmine? "Minul jäi viimasel võistlusel A-normi täitmisest puudu neli sajandikku. Küsimus ei ole selles, kas ma suudan selle ujuda või mitte, vaid peab lihtsalt kõik asjad klappima saama, et need neli sajandikku kuskilt leida. See on nii väike vahemik. Tuleb lihtsalt uuesti proovida ja ehk tuleb ära."

"Ma lähen enda parimat tegema ja loomulikult oleks tore õhtustes finaalides ujuda. Võimalus selleks on suur ja kui konkurents kõrval on tugev, siis pingutan ise ka rohkem ja olen parem."

Koroonaviiruse leviku piiramiseks on Budapestis võistluspaigas kehtestatud karmid piirangud, mistõttu on kohapealne ettevalmistus olnud mõnevõrra lünklik.

"Kui aus olla, pole saanud veel võistlusbasseini kasutada ja esmaspäeval hakkavad võistlused pihta. Võistluseelsed reeglid pole minu jaoks kuigi loogilised," tunnistas Zirk. "Igal koondisel on teatud kellaaeg ja rada, mil nad saavad ujuda. Esmaspäevast peame aga niikuinii soojendusel ja lõdvestusujumisel segamini ujuma. Kõik asjad saab aga tehtud ja arvatavasti saab enne võistlus ka korra basseini ära proovida - see tegelikult ei ole midagi hullu."