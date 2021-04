Finaali pooleli jätnud Andreescu vigastus osutus kardetust kergemaks

Andreescu väänas pühapäevase finaali teises setis hüppeliigest, vajas meditsiinilist pausi ning ehkki 2019. aasta US Openi võitja naasis veel väljakule, oli kanadalanna sunnitud matši pärast neljandat geimi katkestama.

"Tänan kõiki toetuse ja heade soovide eest, te olete parimad fännid maailmas," kirjutas värskes maailma edetabelis kuuendale kohale tõusnud Andreescu sotsiaalmeedias. "Vigastus ei ole tõsine ning mõningase puhkuse ja ettevalmistuse järel olen peatselt tagasi."

"Paraku tähendab see ikkagi, et ma ei saa osaleda Billie Jean King Cupil [endise nimega Föderatsioonide karikaturniiril]. Armastan Kanada esindamist, seega polnud see otsus kerge, aga tahan olla liivahooajaks valmis," lisas Andreescu.