Oliver Ojakäär võitis Jurmalas karjääri esimese ITF-i juunioride tiitli

Kolmandana asetatud Ojakäär pääses paigutatud mängijatest ainsana poolfinaali, finaalis alistas ta ukrainlase Andrii Zimnohhi 4:6, 6:1, 6:1, kirjutab Tennisnet.ee.

ITF-i juunioride edetabelis on Ojakääru täpset tõusu raske arvutada, sest muutuvad ka paljude rivaalide punktid, kuid on kindel, et ta tõuseb 400 parema sekka paremuselt teiseks Eesti noormeheks, möödudes Markus Mõlderist, kes on praegu 432.

Õhtuks juba Eestisse naasnud Ojakäär ütles, et turniirivõidu üle on tal väga hea meel. "Olin esimeses setis 4:3 ja murdega peal, aga siis ta murdis tagasi. Viimane geim avasetis oli väga pikk, aga ukrainlane oli pea ilmeksimatu. Mul muidugi esimene serv ei töötanud ka nii nagu vaja," rääkis Jurmala ITF juunioride turniiri tšempion kaotatud seti kohta.

"Teises setis oli juba enesetunne parem ning vastane muutus tujutuks ja hakkas ootamatult palju eksima. Viimases setis ma juba lustisin. Servist sain palju punkte ning tal enam võimalusi ei olnud, kujunes lihtsamaks, kui ma arvasin. Aga väga hea meel on ikkagi," rääkis Ojakäär.

16-aastane Ojakäär ei saa kaua Eestis olla, juba pühapäeval sõidab tate turniirile Šveitsi.