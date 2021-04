Tänak: tuleb kõvasti vaeva näha, et jõuaksime konkurentidega samale tasemele

"See pole kindlasti tase, mida me enne rallit ootasime ja lootsime. Üldiselt mulle asfaltirallid meeldivad ja sobivad, kuid see nädalavahetus oli kindlasti kaugel tavapärasest mugavustsoonist," kirjutas Tänak sotsiaalmeedias.

"Selge on see, et meil tuleb nüüd kõvasti vaeva näha ja tööd teha, et jõuaksime konkurentidega samale tasemele," jätkas Tänak. "Suur tänu kõigile, kes meile kogu nädalavahetuse jooksul kaasa elasid. Järgnevad paar nädalat saavad olema väga töised ja üritame kindlasti Portugaliks maksimaalselt valmistunud olla."

Horvaatia ralli võitis Sebastien Ogier (Toyota), kes edestas tiimikaaslast Elfyn Evansit kõigest 0,6 sekundiga. Portugali ralli sõidetakse 20.-23. mail.