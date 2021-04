Tänak: teravus on puudu, aga seda me siit enam ei leia

"Oleme sõitnud järjepidavalt, aga lihtsalt õiget teravust pole olnud," rääkis Tänak laupäevase võistluspäeva lõpus WRC otseülekandes. "On olnud raske leida enesekindlust ja seda rallit mõista. See nädalavahetus on olnud keeruline," tõdes eestlane.

Otsustava võistluspäeva eel lahutab teda liidrist Sebastien Ogier'st 37,8 sekundit, kolmandal kohal olev meeskonnakaaslane Thierry Neuville jääb 27,4 sekundi kaugusele. "Oleme kogu nädalavahetuse jooksul olnud aeglasemad, me ei saa nüüd järsku kahel katsel kiiremad olla. Me ei saa selles olukorras palju muuta, aga siiski on korralik päev, peab keskenduma," sõnas Tänak.

"Oli sarnane päev eilsele, ei midagi erilist," lisas Tänak intervjuu lõpetuseks eesti keeles. "Eks see viimane lõpp on puudu, aga seda me siit nädalavahetuselt ei leia. Homme on veel pikk päev ees, töö ei ole kindlasti tehtud."

Pühapäeval ootab sõitjaid neli kiiruskatset kogupikkusega pea 80 km, neist esimene algab kell 8.20.