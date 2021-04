Ralliekspert: teadmine on vähemalt olemas, et Hyundaiga on võimalik võita

Esimest korda autoralli MM-sarja kuulnud Horvaatia rallil teenis Ott Tänak neljanda koha ning lisas punktikatselt ühe silma. ETV spordisaate stuudios võttis rallinädalavahetuse kokku ekspert Gustav Kruuda, kelle sõnul on eestlasel ja Hyundail teadmine olemas, et auto on kiire ja võimeline võitma, kuid üles on vaja leida sõitja mugavus ja kogemus.

Nagu sa laupäeval ennustasid, võivad saatuslikuks saada väiksed apsud ja just nii pühapäeval juhtuski, aps kukutas Elfyn Evansi liidrikohalt ja võidu sai Sebastien Ogier?

Pühapäev oli meil väga põnev päev. Kaks erinevat katset oli, mis oli korduvsüsteemis ehk kokku neli katset. Punktikatse, mis oli ka ralli viimane katse, oli terve ralli kõige keerulisem katse. See oli hästi kitsas ja väga palju mustust oli seal tee peal. Hommik algas samuti juba väga dramaatiliselt, kui Ogier'l oli ülesõidul tee peal väike liiklusõnnetus teise liiklejaga, tänu millele tema kaardilugeja uks enam ei sulgunud ja tema kaardilugeja pidi suusaprillidega edasi legendi lugema. Kuna Ogier'le prille ei antud, siis teda see tolm, mis autost sisse tuli, natuke häiris ja esimese paari katsega oma liidrikohast ilma jäi. Aga kuna Ogier seitsmekordse maailmameistrina ei anna kunagi alla, siis läks ta viimasele katsele sajaprotsendiliselt pingutama. Kuna Elfyn Evansil on ka varasemalt selliseid rallisid olnud, kus ta viimasel katsel oma võidu ära annab, mäletatavasti 2017. aasta Argentina rallil ja 2019. aasta Korsika rallil, siis Ogier teadis, et seal natuke võimalust on. Tegelikult Evansil oli kõik väga hästi, kuniks viimane kurv läks natuke pikaks, saba läks natuke lahtise peale ja kuna viimase kurvi taga oli 500 meetrit sirget, siis sellel ta natuke seda aega juurde andis ja lõpuks 0,6 sekundiga kaotas.

Ott Tänaku jaoks väga raske ralli ja kindlasti pigem pettumust tekitav kui rahuldust pakkuv?

Ma arvan, et meie mehed said laupäeva pärastlõunal aru, et see ongi nende tempo ja mingid muudatused, mis said sisse viidud, need natuke aitasid, aga suurte muudatuste tegemiseks on aega rohkem tarvis. Üleüldiselt ütlesid mehed terve nädalavahetuse jooksul, et tööd on vaja juurde teha. Oleme tulnud küll sammu lähemale, aga üks samm on veel puudu. Järgmine asfaltiralli on augustikuus Belgias. Neil on vahepeal aega, et uusi ideid välja mõelda ja vaadata, kuidas me saaks selle auto enda all mugavamaks. See teadmine on vähemalt olemas, et selle autoga on võimalik võita ja võidu peale sõita, sest Thierry Neuville näitas terve nädalavahetuse väga head hoogu.

Mis laiemaid järeldusi võib Hyundai nüüd sellest Horvaatia rallist ikkagi teha?

Samad järeldused saabki välja tuua. Nad teavad, et auto on kiire ja võimeline võitma, aga see olenebki iga sõitja enda mugavusest. Andrea Adamo tõi ka ralli jooksul välja, et isegi üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb istus siia autosse, kes on läbinisti tuntud asfaltispetsialistina, aga temagi ei saanud asfaltil sellega hakkama. Ainuke, kes saab on Neuville. Ma ei ütleks, et meie mehed ei saa sellega hakkama, lihtsalt kogemust on veel asfaltil veidi vähe. Kui mingid muudatused sisse viia ja seda kogemust räpasel asfaltil juurde saada, siis ma usun, et meie mehed suudavad asfaltirallide võitude eest võidelda.