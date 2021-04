Nadal võidutses Barcelonas 12. korda, Tsitsipase pikk võiduseeria katkes

Nadalile ei ole keegi Barcelona turniiri finaalis vastu saanud ja seda ei juhtunud ka sel korral. Tsitsipas päästis küll teises setis kaks ja kolmandas setis ühe matšpalli, kuid liivaväljakute kuningas pani oma paremuse lõpuks maksma. Kreeklane pakkus siiski finaaliväärilise lahingu, olles teine mängija David Ferreri (2008. aastal) järel, kes suutnud Nadali vastu seti võita. Kokku kestis kohtumine kolm tundi ja 40 minutit, mille jooksul servis hispaanlane kaks ja kreeklane viis ässa. Topeltvigu tegi Nadal viis, Tsitsipas kolm.

Nadal lõpetas võiduga Tsitsipase tänavuse üheksamängulise liivaväljakute võiduseeria. Rivaalid olid Barcelonas omavahel vastamisi ka 2018. aasta turniiril, toona kaotas Tsitsipas. Läbi aegade on Nadal võitnud nooremat konkurenti seitsmel korral, Tsitsipas on tenniselegendi alistanud kahel korral.

