Sinner on Nadali järel noorim tennisist, kes jõudis Barcelonas poolfinaali

Sinner alistas veerandfinaalis tunni ja 38 minutiga Andrei Rubljovi (ATP 7.) tulemusega 6:2, 7:6 (6). 19-aastane itaallane on ühtlasi alates 2005. aastast noorim mängija, kes Barcelonas poolfinaali on jõudnud. Toona võitis vaid 18-aastane Rafael Nadal oma esimese Barcelona turniiri, kokku on tal neid võite nüüd 11.

"Ma püüan igal nädalal paremini mängida. Vastane on tänavu mänginud juba mitmeid, mitmeid matše, kuid ma püüdsin oma mängule keskenduda. See oli üsna keeruline, kuid ma saan iga turniiriga aina kogemusi juurde," ütles Sinner võidu järel.

Poolfinaalis kohtub itaallane teisena asetatud kreeklase Stefanos Tsitsipasiga. Veerandfinaalist pääses edasi ka oma 12. turniirivõidu poole sammuv Nadal (ATP 3.), kes alistas Cameron Norrie (ATP 58.) tulemusega 6:1, 6:4. Poolfinaalis kohtub liivaväljakute kuningas kas Diego Sebastian Schwartzmani (ATP 9.) või Pablo Carreno Bustaga (ATP 13.).