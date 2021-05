Bilbao viimase minuti võiduvärav jahutas Sevilla võimalusi tabelis tõusta

Sevilla koduväljakul peetud mäng möödus suuresti sündmusteta, aga 90. minutil suutis Bilbao ründaja Inaki Williams realiseerida vasturünnaku, mis jäi ühtlasi kohtumise ainsaks väravaks.

Neli mänguvooru enne hooaja lõppu edestab liiga tipp Madridi Atletico 76 punktiga Madridi Reali ja Barcelonat, kel mõlemal on hooaja peale 74 punkti. Sevilla on neljandal kohal 70 punktiga, kuid kaotus üheksandal kohal asetsevale Bilbao Athleticule on teinud nende võimalused hooaja lõpuks tabelis ülespoole ronida hapraks.